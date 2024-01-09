جابرييل أتال بعد تعيينه رئيسا لوزراء فرنسا: سأظل داعما لقطاع التعليم

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلّف وزير التربية السابق جابرييل أتال، بتشكيل الحكومة، بعد استقالة إليزابيت بورن.

وفي أول تعليق له على الموضوع، أكد أتال أنه «سيبقى دائمًا إلى جانب قطاع التعليم»، بعد أن كان وزيرًا للتربية في حكومة بورن، وذلك بحسب ما نشره موقع «يورنيوز عربية».

ويحل أتال، وزير التربية والتعليم، والمتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية، محل إليزابيت بورن التي استقالت، الاثنين.

وولد جابرييل أتال في 16 مارس 1989 في كلامار بالقرب من باريس. كان والده إيف أتال محامياً ثم منتج أفلام. وتعمل والدته ماري دي كوريس في شركة إنتاج، ولديه ثلاث شقيقات وشقيق صغير بالتبني.

كان شغوفًا بالسياسة في وقت مبكر جدًا، ومنذ سنوات دراسته الثانوية شن حملة ضد مبادرة الحكومة لتعديل قانون العمل آنذاك.

أصبح عضوًا في الحزب الاشتراكي في عام 2006، وشارك في ترشيح سيغولين رويال لانتخابات 2007 الرئاسية، أثناء دراسته في معهد الدراسات السياسية في باريس، الذي حصل منه عام 2012 على درجة الماجستير في الشؤون العامة.