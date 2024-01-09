جمعية الأورمان: الخطيب يتبرع في كل زيارة يجريها لمستشفى سرطان الأطفال

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وجه الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان، الشكر لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد زيارته لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال فى محافظة الأقصر.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الثلاثاء، إن الخطيب يمثل قيمة وقامة، موضحا أن رئيس الأهلي هو الذي طلب زيارة المستشفى رفقة أحفاده.

وأوضح أن الخطيب زار مستشفى شفاء الأورمان للكبار وكذلك مستشفى الأطفال، موضحا أنه حرص على التقاط صور مع الصغار معهم وتقديم الهدايا لهم.

وأشار إلى أن الخطيب يحرص دائما على التبرع في كل مرة يزور فيها المستشفى، واصفا ذلك بأنه يمثل رسالة يجب أن تصل للعاملين في الحقل الرياضي.

ولفت إلى أن الأطفال شعروا بسعادة غامرة بزيارة الخطيب لهم في المستشفى.

ولفت إلى أنّ المستشفى يُقدم الخدمة مجانًا، ويستقبل نحو 600 مريض يوميًّا من سبع محافظات بالصعيد.

ونوه بأن المستشفى يعمل منذ 2016 وعالج مئات الآلاف من المرضى، وذلك من تبرعات المصريين.

وكان الخطيب قد زار قبل أيام، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى الأقصر.

ورافق الخطيب خلال الزيارة أحفاده، حيث تفقدوا أقسام المستشفى برفقة الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، وعدد من الأطباء ومسئولي العلاقات العامة.