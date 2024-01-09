المخرج مراد مصطفى: سعيد باختياري ضمن «مواهب برلين» لهذا العام

قال المخرج مراد مصطفى، إنه سعيد باختياره ضمن "مواهب برلين" لهذا العام فى إطار الفعاليات الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي بدورته الـ ٧٤.

كان مراد مصطفى، أعلن مؤخرا عن مشاركته للمرة الرابعة في مهرجان كليرمون فيران، وذلك بفيلمه "عيسى" في الدورة ٤٦ التي تقام في فرنسا خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2024.

وكان "مصطفى" شارك في الدورات الثلاثة الماضية للمهرجان، بأفلام "حنة ورد" عام 2020، و"ما لانعرفه عن مريم" عام 2021، و"خديجة" العام الماضي.

فيلم "عيسى" الذي فاز بـ 27 جائزة في رحلة الفيلم بالمهرجانات الدولية، من بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، والفيلم إنتاج مصري فرنسى مشترك، وكان عرضه العالمي الأول في مسابقة أسبوع النقاد بالدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي.

تدور أحداث فيلم عيسى من خلال مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

وكان المخرج مراد مصطفى، أعلن مؤخرا، عن وصول فيلمه القصير "عيسى" إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية.

الفيلم قد حاز على جائزتين فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته لهذا العام، ثم شارك الفيلم فى حوالى ٧٠ مهرجان سينمائى وحاز على اكثر من ٢٠ جائزة دولية حتى الآن.