حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 4 فبراير المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من الشيخ محمد أبو بكر، على حبسه شهرين في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي.

كانت محكمة القاهرة الإقتصادية قد قضت بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه كفالة لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما في دعاوى السب والقذف المتبادلين بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.

وبينت التحقيقات قيام الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات.

ونسبت التحقيقات للشيخ محمد أبو بكر بأنه وجه عبارات خادشة لإعلامية ميار الببلاوي وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات.