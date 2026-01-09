تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

جاءت أسعار الخضار كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم 5 جنيهات لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيه.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

واشتقرت أسعار البصل لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

وانخفضت أسعار الكوسة 2 جنيهات لتتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وانخفضت أسعار الجزر لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

وانخفضت أسعار الفاصوليا جنيها لتتراوح بين 10 إلى 15 جنيها.

وارتفعت أسعار الباذنجان 3 جنيه لتتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وانخفضت أسعار الفلفل الرومي جنيها لتتراوح بين 13 إلى 19 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

وهبطت أسعار الملوخية 5 جنيهات لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

وارتفعت سعر الخيار البلدي 2 جنيه ليتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدى لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

واستقرت أسعار اليوسفى لتترواح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقرت سعر الليمون البلدي جنيهان ليتراوح بين 22 إلى 26 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الجوافة جنيهان لتترواح بين 14 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

وارتفعت أسعار الفرولة جنيهان لتترواح بين 18 إلى 26 جنيها.