وزيرة الهجرة: وفاة زوجين مصريين جراء زلزال تركيا وجميع الطلاب بخير

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أنها كانت على تواصل دائم خلال الأيام الماضية مع السفير المصري بتركيا والسفير المصري بسوريا لمتابعة آخر تطورات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا للاطمئنان على المصرين بالخارج.

وقالت الوزيرة سها الجندي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "سي بي سي" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الهجرة استطاعت جمع أكبر عدد من الطلاب المصريين بالخارج عن طريق مركز "ميدسي" للحوار لشباب المصريين بالخارج والتابع لوزارة الهجرة، حيث تم التواصل مع أكبر عدد من الطلاب في تركيا وعقد اجتماع معهم عبر "زوم"، للاطمئنان عليهم وخاصة الطلاب المتواجدين في المناطق المنكوبة.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن جميع الطلاب المصريين بخير ولا يوجد أي حالات وفاة، باستثناء، فقط "الزوجين المصريين"، الذين توفا أمس الثلاثاء، تحت الأنقاض في منزلهما، مضيفة أن السفارة الآن تتابع موضوع نقلهما إلى مصر في حال إذا رغب ذويهما ذلك.