استئناف حركة الملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 4 أيام

استأنفت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حيث انطلقت مراكب الصيد نظرا لتحسن حالة الطقس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استئناف أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.

كما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها لمدة 4 أيام.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج لتنطلق في عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، كما انطلقت مراكب الصيد في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء "الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، السكري".