 استئناف حركة الملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 4 أيام - بوابة الشروق
الخميس 9 فبراير 2023 11:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية؟

النتـائـج تصويت

استئناف حركة الملاحة في البحر المتوسط وبحيرة البرلس بعد توقف 4 أيام

محمد نصار
نشر في: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 9 فبراير 2023 - 11:17 ص

استأنفت حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، حيث انطلقت مراكب الصيد نظرا لتحسن حالة الطقس.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استئناف أعمال الملاحة والصيد بميناء الصيد بالبرلس ومياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، والقرى الواقعة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.

كما تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها لمدة 4 أيام.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج لتنطلق في عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، كما انطلقت مراكب الصيد في مياه بحيرة البرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بالجزيرة الخضراء "الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، السكري".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك