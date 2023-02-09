ترحيب فلسطيني بقرار بلدية برشلونة الإسبانية إلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وحركة فتح، اليوم الخميس، بإعلان بلدية برشلونة الإسبانية إلغاء اتفاقية التوأمة مع تل أبيب؛ ردا على انتهاكات الفصل العنصري "الأبرتهايد" بحق الفلسطينيين.

ودعت وزارة الخارجية، في بيان صحفي لها، المدن الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لما تمثله من أهمية للضغط على حكومة إسرائيل لوقف جميع انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة، على أهمية التحرك الدولي لوقف جميع إجراءات إسرائيل أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوّض فرصة تحقيق السلام، وسياساتها المعادية التي تستخف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتنتهك الاتفاقيات الموقعة.

وفي السياق ذاته، رحبت حركة فتح بقرار بلدية برشلونة، معتبرة أنه قرار شجاع وحكيم غير خاضع للتهديد ولا المساومة والابتزاز ويحمل إنذارا للاحتلال للإقلاع عن نهج لا يقبله القانون الدولي.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن غياب العدالة والإجراءات الدولية الرادعة تجاه انتهاكات الاحتلال وجرائمه، يشجع إسرائيل على التملص المستمر من العقاب، ويحفزها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

ودعت حركة فتح، جميع الدول والحكومات ومجالس البلديات والمؤسسات حول العالم، إلى السير على خطى بلدية برشلونة بمقاطعة المؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتعزز منهج العنصرية والتمييز.

وكانت رئيسة بلدية برشلونة، قد أعلنت أمس الأربعاء، تجميد كل العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، بما في ذلك إلغاء اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل أبيب.

وكان برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، أصدر قرارا في يونيو 2022، يعترف بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري "أبارتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.

وفي حينه، أكد القرار، أن النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.