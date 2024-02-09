تعاون جديد بين غرفة القاهرة وغرف دبي لضخ استثمارات بالسوق المصري في مجال صيانة السيارات

بدأت الغرفة التجارية للقاهرة تعاونا جديدا مع غرف دبي، عن طريق دخول شركة "فيكس بريس" المتخصصة في صيانة السيارات، وهي شركة تعمل في الإمارات حاليا، للعمل والتوسع في السوق المصري في هذا الشان.

وأستقبل شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر أمين الصندوق المساعد لغرفة القاهرة، احمد الشافعي الرئيس التمثيلي لمكتب مصر-غرف دبي - قطاع الأسواق العالمية، ومحمد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " فيكس بريس".

وتناولت المباحثات كيفية التعاون بما يؤدي إلى دخول استثمارات جديدة للسوق المصري خاصة في ظل الرغبة الكبيرة في دعم هذا التعاون لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري في الفترة الحالية.

وقال شريف يحيي إن التعاون في هذا الشان يأتي من منطلق جذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري في ظل التشجيع والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين ودورنا بالغرفة في البحث عن الشراكات وتشجيع الاستثمار في مصر خاصة أن غرفة القاهرة تعتبر من اكبر الغرف التجارية والتعاون مع منتسبيها سيكون مفيد جدا وسينعكس بالإيجاب على الجميع، لافتا إلى أن هناك خطة عمل مشتركة بين غرفه القاهره و غرف دبى لدعم تواجد الشركات المسجله فى دبى للدخول و العمل في السوق المصري، بالإضافة إلى فتح أسواق جديده للمنتجات المصريه فى جميع الدول التى يتواجد بها فروع مكاتب غرف دبى حول العالم للتصدير إلى الخارج.

وكان باكورة هذا التعاون مسانده غرفه القاهرة لشركه فيكس بريس للعمل فى السوق المصرى وخلق مناخ للتعاون مع منتسبيها في مختلف الانشطة بما يساند توسع استثمارات هذه الشركة في مصر ونجاحها لتكون بداية دخول استثمارات اخري من خلال شركات جديدة في قطاعات مختلفة، وأن هذا الاجتماع ليس الاول بل سبقة مباحثات عديدة وتفاصيل كانت مؤسسة لهذا الاجتماع المثمر.

وقال أشرف خضر إن المرحلة الحالية تحتاج مزيدا من التحركات لجذب الشركات الخارجية للسوق المصري والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي في التعاملات الذي سهل كثيرا طرق التعاون خاصة عن بعد ومن ثم سنتيح كافة البيانات التي من شانها دعم هذا التعاون وتطويرة وتنميته في المرحلة القادمة.

وأكد أحمد الشافعي أن أحد أهداف قطاع الأسواق العالمية في غرف دبي هو تشجيع ومساندة كافة الشركات المسجلة في دبي مهما كانت جنسياتها على دخول الأسواق العالمية، أما من خلال هذا الاجتماع نسعي إلى دعم اصحاب شركة فيكس بريس وهم مصريين مؤسسين لهذه الشركة في دبي وقرروا دخول السوق المصري وهو أمر يسعدنا جميعا وهذه الشركة تعتمد على التكنولوجيا العصرية في مجال صيانة السيارات وحققت نجاحا هائلا بسوق دبي وتتمتع بسمعة طيبة مما جعل عملائها في زيادة مستمرة نتيجة حرص الشركة علي جودة الخدمة ورضا عملائها، خاصة أن السوق المصري ضخم من ناحية حجم السيارات سواء في محافظة القاهرة أو على مستوى الجمهورية والشركة لديها سيارات مجهزة للصيانة تتحرك إلى العميل في مكانة مع المتابعة للخدمة التي تقدم له ورصد خطوات التعامل ومتابعتها بشكل محترف وهو ما شجعنا بأن يكون التعاون ثلاثي بين الغرفة التجارية للقاهرة وغرف دبي وهذه الشركة لضخ استثمارات جديدة وتقديم خدمات متطورة وعصرية في مجال صيانة السيارات بالسوق المصري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه محمد عبد الصادق أن شركة "فيكس بريس" تم تأسيسها بالسوق الإماراتي منذ عدة سنوات ودخلنا حاليا السوق المصري وبداية العمل الفعلي لنا في شهر مارس 2024 في مجال صيانة السيارات وسنتعاون مع غرفة القاهرة لدعم التوسع للشركة بالسوق المصري، ضمن خطة الشركة التوسعية التي ستكون علي مراحل وبداية المرحلة الأولى ستكون في مارس القادم مشيرا إلى أهمية التعاون مع غرفة القاهرة من أجل التوسع في السوق المصري.