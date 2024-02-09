إيهاب الكومى: اخترنا حسام حسن لتدريب منتخب مصر بالإجماع

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم، عن قرار اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.
وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: "حسام وإبراهيم حسن لهما تاريخ ناصع مع منتخب مصر ولهما تجربة رائعة مع منتخب الأردن الشقيق، واختيارهما لقيادة الفراعنة جاء بالإجماع".
وأضاف عضو اتحاد الكرة: "تواصلنا مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قبل الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب".
وتابع إيهاب الكومي: "كل الشكر لنادي مودرن فيوتشر على تعاونهم مع اتحاد الكرة برحيل حسام وإبراهيم حسن".
واختتم الكومي تصريحاته: "تم منح حسام حسن الحرية الكاملة لاختيار معاونيه، وسوف يتم إضافة عنصر أو عنصرين للجهاز الفني الجديد للمنتخب".