إيهاب الكومى: اخترنا حسام حسن لتدريب منتخب مصر بالإجماع

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تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم، عن قرار اختيار حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: "حسام وإبراهيم حسن لهما تاريخ ناصع مع منتخب مصر ولهما تجربة رائعة مع منتخب الأردن الشقيق، واختيارهما لقيادة الفراعنة جاء بالإجماع".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "تواصلنا مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قبل الإعلان عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب".

وتابع إيهاب الكومي: "كل الشكر لنادي مودرن فيوتشر على تعاونهم مع اتحاد الكرة برحيل حسام وإبراهيم حسن".

واختتم الكومي تصريحاته: "تم منح حسام حسن الحرية الكاملة لاختيار معاونيه، وسوف يتم إضافة عنصر أو عنصرين للجهاز الفني الجديد للمنتخب".