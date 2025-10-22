

أجاب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عما إذا كانت مصر ستشارك في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، قائلًا إن المسألة ستتم مناقشتها باستفاضة.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث في المسألة مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وقال: «قبلنا ورحبنا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من نشر قوة استقرار دولية، لكن لابد من إصدار قرار من مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، لإعطاء الشرعية وتحديد ولاية القوة؛ لتنشر بسرعة على الأرض».

وشدد على أهمية الإسراع في تدريب عناصر شرطية فلسطينية في مصر والأردن، لنشرها على الأرض؛ حتى تتولى مسئولية الأمن والاستقرار هناك، مؤكدًا أن القضية ستكون محل نقاش وتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «الأمور تسير بشكل جيد، والجانب الأوروبي طلب اليوم، أن يكون شريكًا في رعاية مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار، والذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، والرئيس وافق وستكون هناك مشاركة أوروبية رفيعة».