قيادي بمستقبل وطن: الهيئة الوطنية للانتخابات تجسد الشفافية والنزاهة في أبهى صورها

أكد أحمد الشناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية الدور الوطني الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها أثبتت، على مدار كل الاستحقاقات السابقة، أنها نموذج فريد في الشفافية والانضباط والنزاهة.

وقال الشناوي، في بيان له اليوم، إن الهيئة الوطنية نجحت في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن من خلال إدارة دقيقة ومحايدة لكل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج، موضحًا أن ما تقوم به من إجراءات واضحة وتواصل مستمر مع المرشحين ووسائل الإعلام يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الانتخابي، ويعكس جدية الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وبناء مؤسسات قوية تستند إلى إرادة الشعب.

وأضاف الشناوي أن ما تشهده مصر اليوم من شفافية في إدارة الانتخابات لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية الحقيقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، مشددًا على أن نزاهة العملية الانتخابية هي الركيزة الأولى لبناء برلمان قوي يعبر عن آمال وطموحات المواطنين، ويسهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ سنوات.

وثمَّن الشناوي مجهودات الهيئة الوطنية للانتخابات المضنية وما تتمتع به من تنظيم وانضباط، مؤكدًا أنها تبعث برسالة واضحة للعالم بأن مصر الجديدة تحترم صوت المواطن وتؤمن بديمقراطية الفعل لا الشعارات، وأننا أمام تجربة وطنية تُكتب بحروف من نور في تاريخ الجمهورية الجديدة.