 الرئيس السيسي وفن دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي يشهدون توقيع عدد من الاتفاقيات - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 8:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

الرئيس السيسي وفن دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي يشهدون توقيع عدد من الاتفاقيات

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 8:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 8:19 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، توقيع عدد من الاتفاقيات على هامش القمة المصرية الأوروبية.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري على البيان المشترك حول مذكرة التفاهم بشأن حزمة الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو بين الجانبين.

كما وقعت على البيان المشترك حول الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.

من جانبه، وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على انضمام مصر إلى برنامج «هورايزون أوروبا».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ووصل الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، إلى مقر انعقاد القمة حيث كان في استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ويأتي انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس 2024.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك