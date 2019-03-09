ارتفاع ضحايا فيضانات مالاوي إلى 25 قتيلا

أعلنت الشرطة في مالاوي اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مالاوي التي تعاني من فقر مدقع إلى 25 قتيلا.

وكانت الحكومة قد ذكرت أمس الجمعة أن عدد الضحايا وصل إلى 23 قتيلا، في حين قالوا إن 29 شخصا على الأقل أصيبوا .

وأعلن هيئة إدارة الكوارث أن حوالى 110 ألف شخص تأثروا بالفيضانات، والتي بدأت يوم الأحد الماضى وأثرت على القسم الجنوبي من مالاوي.

وأعلن رئيس مالاوي بيتر موثاريكا اليوم السبت حالة الكوارث في المنطقة

ووجه الجيش لمساعدة العالقين والمشردين بسبب الفيضانات.

وذكرت هيئة الطرق الوطنية أن الأمطار الغزيرة التى صاحبتها الرياح العاتية دمرت عددا لا يحصى من المنازل والطرق والجسور والبنى التحتية، وتعرض جنوب البلاد لأشدها.

وقال مسئولون إن مياه الفيضانات جرفت المحاصيل الزراعية والماشية .

وفي 2013، قتل أكثر من 200 في مالاوي بسبب الفيضانات.