لجنة برلمانية روسية توافق على تعديلات قانونية لتجنب انتشار نشر أخبار زائفة على الإنترنت

أيدت اللجنة المسؤولة عن مراقبة سياسة المعلومات في مجلس الدوما الروسي، اليوم السبت، التعديلات التي أدخِلَت على بعض القوانين في البلاد، لتجنب انتشار الأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت.

وقال رئيس اللجنة ليونيد ليفين - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن التعديلات ستساعد على تجنب حظر المواقع والصفحات على الإنترنت بعد اكتشاف أخبار أو معلومات زائفة في بعض المواد المنشورة لديها، وستساعد على حذف الأخبار الزائفة التي قد تشكل خطرا على الأمن العام في البلاد أو تتسبب بأذية للمواطنين الروس أو ممتلكاتهم".

وأضاف "في حال اكتشاف أية معلومة زائفة خطيرة لدى أي موقع على الإنترنت، سيكون بإمكان هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا أن توجه طلبا للمدعي العام ليقوم بدوره بإعلام الموقع والمحررين العاملين فيه بضرورة حذف هذه المعلومة".

وتأتي هذه الخطوة من قبل روسيا في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول والهيئات العالمية، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي وشركات البرمجة الكبيرة، للحد من انتشار الأخبار الزائفة، ومن ضمن تلك الشركات (جوجل، ومايكروسوفت، وواتسآب).

وكان مجلس الدوما الروسي قد وافق أمس الأول الخميس على حزمة قوانين تحظر على مستخدمي شبكة الإنترنت والصحفيين إهانة السلطات ونشر الأخبار الكاذبة، وتنص إزاؤها على عقوبات.