سميرة عبدالعزيز: أسعى لإعادة زمن الفن الجميل خلال تواجدي في مجلس الشيوخ

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضوة مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية مازالت بحاجة إلى المساواة بينها وبين الرجل، مشيرة إلى دور السيدات الكبير في تنشئة الأجيال.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن البعض مازال ينظر للمرأة بدونية، مؤكدة أن السيدات تمكنّ من الانخراط بسوق العمل بجانب الاهتمام بمنازلهن.

وتابعت: «المرأة إنسان كامل يقدر يعمل كل حاجة زي الرجل، وتقدر توازن بين شغلها وأعمالها المنزلية»، مشيرة إلى نماذج المرأة الناجحة في المجتمع كالوزيرات والطبيبات والمدرسات.

وعما تتمنى تحقيقه من خلال تواجدها بلجنة الإعلام في مجلس الشيوخ، أوضحت أنها ستسعى إلى تغير محتوى ما يقدم في الإعلام، لاستعادة زمن الفن الجميل، مضيفة أنها ترفض المشاركة في أعمال بها مشاهد العنف، لأنها لا تليق بالمشاهد.

ويحتفل العالم في يوم الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة؛ لتذكير المجتمعات المختلفة بأهمية دور المرأة، وضرورة تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.



