القبض على قاتل صديقه بأوسيم بسبب 3 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على مسجل خطر متهم بقتل صديقه بطعنة نافذة في الفخذ، بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة "طارق. ع" عامل، 24 عام، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة صديق المجني عليه ويدعي "سمورة. ا"، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية علي مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه اقترضهم منه المجني عليه وماطل في سداد المبلغ، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بطعن المجني عليه بسلاح أبيض في منطقة الفخذ غير قاصداً إنهاء حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.