مركبات ممولة من الاتحاد الأوروبي تستكشف كهفا للحمم البركانية في لانزاروت

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اسكتشفت مركبات جوالة ذاتية القيادة كهفا للحمم البركانية في جزيرة لانزاروت الإسبانية كنوع من الاختبار للقمر، وفقا لما ذكره المركز الألماني المنسق للمشروع يوم الأربعاء.

ويأتي استكشاف الكهف "على أمل أن يكون خطوة أقرب إلى مهمة القمر الحقيقي" ، حسبما قال توماس فوجيل، من مركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (دي إف كي آي)، وفقا لبيان.

ويقع مقر المشروع المسمى "كو روب – إكس"، الممول من الاتحاد الأوروبي، في موقع تابع لمركز الأبحاث الألماني للذكاء الاصطناعي (دي إف كي آي) في بريمن في شمال غرب ألمانيا.

ويمكن استخدام التقنيات المستخدمة أثناء استكشاف الكهف على سطح القمر في المستقبل لأن أحد أهداف السفر الدولي إلى الفضاء هو إنشاء محطة دائمة على القمر الاصطناعي للأرض.

وتعتبر الحفر والكهوف مواقع مناسبة بشكل خاص لمحطة لأنها توفر الحماية من الإشعاع والنيازك وتقلبات درجات الحرارة. ولكن قبل دخول البشر إلى الحفر والكهوف، يمكن للروبوتات المستقلة استكشافها.

واختبر باحثو "كو روب – إكس" المركبات الجوالة في لانزاروت لأن الجزيرة بأنفاق الحمم البركانية لديها توفر ظروفا جيدة لذلك.