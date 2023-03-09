الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على تعزيز تعاونهما لمواجهة العدوان الإيراني

اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تعزيز تعاونهما لمواجهة العدوان الإيراني، في ضوء التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، خلال لقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

وجدد أوستن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران مطلقًا بامتلاك سلاح نووي. كما ناقش المسؤولان التحديات الأمنية الإقليمية والفرص لتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية لإسرائيل.

وخلال الاجتماع، سلط أوستن الضوء أيضًا على تداعيات توسيع نطاق التعاون العسكري الروسي مع إيران في أوكرانيا، حيث يؤدي استخدام الطائرات بدون طيار الهجومية الفتاكة إلى قتل المدنيين الأبرياء بالإضافة إلى الآثار السلبية التي يفرضها هذا الاتجاه على منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك توفير روسيا التكنولوجيا لإيران مقابل مساعدتها.

وناقش أوستن ونتنياهو، بحسب البيان، التهديدات التي تشكلها إيران في المنطقة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أهمية تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين في العقبة جنوب الأردن في 26 فبراير الماضي، وحث على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة العنف والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.

ودعا أوستن إلى وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض الهدف الدائم المتمثل في إقامة دولتين يتمتع فيهما الفلسطينيون والإسرائيليون بتدابير متساوية من الحرية والأمن والفرص والعدالة والكرامة.