رونالدو يقود قائمة النصر السعودي لمواجهة العين الإماراتي في دوري الأبطال

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استقر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، على القائمة التي ستخوض مواجهة العين الإماراتي مساء يوم الإثنين القادم، في دوري أبطال آسيا.

ويستضيف فريق النصر نظيره العين على ملعب الأول بارك، مساء يوم الإثنين المقبل، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما كانت نتيجة مباراة الذهاب لصالح الفريق الإماراتي بهدف نظيف.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن الحارس راغد النجار سيشارك في التشكيل الأساسي لفريق النصر، بدلا من الكولومبي دافيد أوسبيا الذي خاض مواجهة الذهاب.

فيما سيتواجد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بدلا من زميله الأسترالي عزيز بيهيتش، بعد تعرض الأخير للإصابة.

واختار كاسترو الرباعي الأجنبي مارسيلو بروزوفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو، والسنغالي ساديو ماني لقائمة النصر في مواجهة العين.