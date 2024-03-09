القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان



بعث الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، برقية تهنئة

إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هـ.

وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية- القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى الوطن المفدى وشعب مصر العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "وبهذه المناسبة يسعدنى أن أنقل لسيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة لكم بهذا الشهر الكريم الذى تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التى يحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن. والله أدعو أن يحفظكم ويسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1445هـ.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة،

وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.