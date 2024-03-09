رئيس منطقة مطروح الأزهرية يفتتح المعرض السنوي للخط العربي بمكتبة مصر العامة

افتتح الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، المعرض السنوي للخط العربي، بمقر مكتبة مصر العامة.

وتضمن المعرض أكثر من 100 لوحة متنوعة ما بين الخط الديواني والثلث والفارسي، كما شهد المعرض أيضا عرض بعض اللوحات التي صممت بخط "المسند".



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أهمية الخط العربي لحفظ الهوية العربية، مشيرًا إلى أنه يمثل مفردات الحضارة العربية، فضلًا عن أنه معلم من معالمها ووسيلة فعالة للتعريف بها، وهو ما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية.

وأشار إلى اهتمام المنطقة الأزهرية بدعم مهارات الطلاب، من خلال تنظيم تلك المعارض، مشيرًا إلى وجود تنسيق قوى بين منطقة مطروح الأزهرية وبين مكتبة مصر العامة في هذا الصدد بشأن تبني المواهب وتطويرها بالشكل الذي يضمن تقديم نماذج جيدة في هذا الأمر.