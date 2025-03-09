الصين وإيران وروسيا تعتزم إجراء مناورة بحرية مشتركة

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد أن الصين ستجري قريبا مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا بالقرب من إيران، حيث سترسل البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني مدمرة وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات.

ووفقا لخبير صيني، ستساعد هذه المناورة في حماية الأمن في المنطقة الاستراتيجية المهمة لنقل الطاقة، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

وذكرت وزارة الدفاع الصينية عبر حسابها الرسمي على منصة ويبو اليوم الأحد أن المناورات البحرية "حزام الأمن - 2025" ستقام في أوائل ومنتصف شهر مارس الجاري بالقرب من ميناء تشابهار الإيراني.

وستشمل التدريبات ضرب أهداف بحرية، وعمليات صعود وتفتيش، وسيطرة على الأضرار، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ المشتركة، وفقا لبيان الوزارة.

وتهدف هذه المناورة إلى تعزيز الثقة العسكرية المتبادلة والتعاون العملي بين القوات المشاركة من الدول الثلاث، بحسب البيان.

يذكر أن مناورات "حزام الأمن - 2025" ستكون خامس مناورة بحرية مشتركة بين الصين وإيران وروسيا منذ عام 2019.