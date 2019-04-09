الرئيس الإيراني يهدد واشنطن بإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة

• السعودية ترحب بإدراج أمريكا للحرس الثوري على قوائم الإرهاب

• البنتاجون: قواعد الاشتباك لم تتغير



دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري، ووصفه بأنه "حامي لإيران"، محذرا أنه في حال واصلت واشنطن الضغط على بلاده فإن طهران ستنتج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وذلك غداة تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحاني في خطاب بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية الإيرانية بثه التلفزيون الرسمي، إن "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا عام 1979.. واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف روحاني أن "الحرس الثوري هو من أنقذ أربيل والسليمانية من السقوط في أيدي تنظيم داعش الإرهابي.. وهو من وقف إلى جانب الشعوب في سوريا والعراق ولبنان في مواجهة داعش".

واعتبر الرئيس الإيراني أن "أمريكا تشكل رأس حربة الإرهاب في المنطقة فهي تريد استخدام الإرهاب كأداة ضد شعوب المنطقة وتقف على رأس داعمي الإرهاب في العالم ولا تزال تدعم بقايا داعش".

وحذر روحاني من أنه في حال واصلت واشنطن ممارسة المزيد من الضغط على طهران، فإن بلاده ستنتج "أجهزة الطرد المركزي المتطورة (IR8)"، لافتا إلى أن بلاده توصلت خلال العام الماضي إلى صناعة "صواريخ لا يمكن للولايات المتحدة أن تتصورها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري الإيراني، أمس، منظمة إرهابية، وردا على ذلك أدرج المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الجيش الأمريكي على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأعربت السعودية عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله "القرار الأمريكي يترجم مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران".

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن رد طهران على قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية لن يغير ظروف أمن العسكريين الأمريكيين وقواعد استخدامهم للقوة.

وحول ما إذا كانت القوات الأمريكية ستعامل عناصر الحرس الثوري الإيراني معاملة العناصر الإرهابية، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريباريتش: "إن قواعد الاشتباك لم تتغير بعد هذا الإعلان".