وزير الزراعة: صدّرنا نحو 405 سلع زراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية حققت طفرة في ملف الصادرات الزراعية، حيث تجاوز حجم الصادرات أكثر من 9 ملايين طن، مع فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا أمام المنتجات الزراعية المصرية.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم السبت، أن مصر صدّرت نحو 405 سلع زراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم، بجانب زيادة عدد المزارع ومحطات التصدير بنحو 6 آلاف و450 مزرعة، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل إنجازًا حقيقيًا وتعكس وجود رؤية واضحة بالدولة للأنشطة الزراعية.

وتابع أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 100% من بيض المائدة، مع انخفاض في الأسعار بالأسواق، كما تحقق اكتفاء ذاتي كامل من الألبان الطازجة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لبن البودرة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

واستكمل أن نسب الاكتفاء الذاتي بلغت 97% من اللحوم البيضاء، و93.5% من الأسماك، مؤكدًا على أن أسعار الدواجن حاليًا تُعد من أقل الأسعار الممكنة، حيث إن سعر البيع بالكاد يغطي تكلفة الإنتاج.

ولفت إلى أنه تم عقد اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن، خاصة في ظل وجود مشكلة لديهم بسبب انخفاض الأسعار، مضيفًا أن بعض المنتجات الزراعية يحدث فيها بعض الأزمات، موضحًا أن ذلك يرتبط بفترات العروات الزراعية الصيفية والشتوية، والفترة الفاصلة بينهما، مؤكدًا على قدرتهم في التكيف مع التغيرات المناخية.