عمرو أديب: توقعات تتحدث عن تغيير الحكومة في يناير 2026

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة كان لديها سبب لعدم التغيير على مدار تطورات الأحداث منذ 2011 إلى 2025، وذلك في معرض حديثه عما ينتظره من عام 2026.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن حلم التغيير سواء في الأوضاع السياسية أو الاقتصادية لطالما تأجل طوال هذه الفترة بسبب هذه الظروف التي توالت وفرضت نفسها على الساحة.

وأوضح أن 2026 عام قد يكون عاديًّا ويسمح للدول أن تبدأ في التغيير سواء سياسيا أو اقتصاديا، مشيرًا إلى أن التوقعات تتحدث عن تغيير الحكومة في شهر يناير 2026.

ولفت إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا قد ترجح أنه مستمر في منصبه، موضحًا أن القضية ليست في استمرار مدبولي والوزراء من عدمه بقدر ما يتمثل الأمر في ضرورة تغيير السياسات نفسها.

وأكد أن السياسات التي جرى وضعها طوال الفترة الماضية كانت أشبه بسياسات طوارئ بسبب الظروف التي حدثت، موضحًا أن بقاء مدبولي بنفس السياسات سيؤدي إلى تكرار نفس النتائج.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسة جديدة سواء استمر مدبولي في منصبه من عدمه، مؤكدا الحاجة الملحة لوحدة الموازنة بين مختلف الجهات في مصر.

وأوضح أن عام 2026 لا يبدو أنه سيشهد ظروفًا جيوسياسية كما كان يحدث في الفترة الماضية، وبالتالي يحب البدء في العمل ليرى المصريون ما الذي سيحدث دون وجود هذه الظروف، لا سيما التعامل مع أزمة الدين.

وأفاد بأن هناك حاجة لخطة عمل طبيعية وليست خطة طوارئ، وأن يتم إجراء إصلاحات حقيقية بما يُظهر تغييرا حقيقيًّا في الدولة، بما يعود بالنفع على جميع المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وغيرهما.