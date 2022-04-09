استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، اليوم السبت 9 أبريل 2022.

واستقر سعر صرف الدولار عند 18.28 جنيه للشراء و18.38 جنيه للبيع، وسعر صرف اليورو عند 19.91 جنيه للشراء، والبيع عند 20.03 جنيه، وسعر صرف الجنيه الإسترليني عند 23.89 للشراء، و24.04 جنيه لسعر البيع، وفقا للبنك المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر كلا من سعر صرف الريال السعودي، اليوم ليسجل 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، وسعر صرف الدينار الكويتي، مسجلا 59.97 للشراء، و60.38 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي.

وفي تعاملات بنكي الأهلي ومصر، استقر سعر الدولار؛ ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 19.85 جنيه للشراء، وعند 20.08 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 23.86 جنيه للشراء، و24.07 جنيه لسعر البيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودي، عند مستويات 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، وسعر صرف الدينار الكويتي استقر عند 57.68 جنيه للشراء، 60.29 جنيه لسعر البيع.