ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواقع 1ر0% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الجمعة، ليصل إلى 4ر80 مليون إصابة حتى الساعة الثانية عشرة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، أعلى من متوسط الارتفاع اليومي وهو أقل من 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 13ر9 مليون بزيادة 1ر0% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت ولاية "تكساس" زيادة بنسبة 5ر0 % في عدد الحالات مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 78ر6 مليون.



وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث بلغ 111 حالة.