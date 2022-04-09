بريطانيا ترسل 120 مركبة مدرعة وصواريخ مضادة للسفن إلى أوكرانيا

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أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينج ستريت اليوم السبت أن بريطانيا سترسل 120 مركبة مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن لدعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

أذاعت النبأ وكالة الأنباء البريطانية ( بى إيه ميديا ).

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل فى وقت سابق من اليوم السبت إلى العاصمة الأوكرانية كييف والتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وذلك حسبما أعلن كل من الجانب البريطاني والأوكراني.

وقال رئيس الوزراء البريطانى إنه جعل زيارته للعاصمة الأوكرانية كـ "إظهار لدعم (بريطانيا) الثابت للشعب الأوكراني".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلانه إرسال مساعدات عسكرية بريطانية إضافية بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (4ر130 مليون دولار أمريكي)، تشمل أسلحة مضادة للدبابات والطائرات وما يسمى بـ "طائرات مسيرة انتحارية" التي تحوم فوق ساحة المعركة قبل مهاجمة أهدافها.

وذكر جونسون في بيان، عقب لقائه مع زيلينسكي: " أوكرانيا حققت ما كان يعتقده البعض مستحيلا وصدت القوات الروسية من بوابات كييف، وحققت إنجازا رائعا في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف: "إن أهداف (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يتم إحباطها، بسبب قيادة الرئيس زيلينسكي الحاسمة وبطولة الشعب الأوكراني التي لا تقهر وشجاعته".