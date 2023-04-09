هبوط محدود للبورصة

هبطت البورصة المصرية بصورة محدودة اليوم الأحد - أول جلسات التعاملات الأسبوعية-وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.2%، ووصل إلى مستوى 16674.9 نقطة.

وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022 – 2023 إلى 4%، من توقعاته السابقة عند 4.8%. ويتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3.0٪ خلال عام 2023، بانخفاض 0.5٪ عن توقعاته السابقة.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "لايزال المؤشر يختبر مستوى المقاومة 17,000 نقطة وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.. ننصح بجني بعض الأرباح، بينما من يود الاحتفاظ يمكنه استخدام أقل مستوى في الجلسات الماضية لحماية الأرباح" .

وأضاف:"يقف مستوى الدعم الأول عند 16,700 نقطة، وفي حالة كسر 17,000 نقطة، ستصبح المقاومة التالية عند 17,360 نقطة".