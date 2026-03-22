الجيش الأمريكي ينفي إسقاط إيران مقاتلة من طراز F15

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، إن ادعاءات إيران بإسقاطها طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" عارية عن الصحة.

وأضافت في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "القوات الأمريكية نفّذت أكثر من 8 آلاف طلعة جوية قتالية ضمن عملية الغضب الملحمي، ولم تُسقط إيران أي طائرات مقاتلة".

وفي وقت سابق الأحد، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي المشتركة، بأنه "قبل ساعات قليلة، أُسقطت طائرة مقاتلة من طراز إف 15 معادية جنوبي البلاد".

كما أعلنت إيران في 19 مارس الجاري، إسقاط طائرة أمريكية من طراز "إف 35"، وكذلك إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "إف 16" السبت.

والخميس، أقرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بتعرض طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" لأضرار في الأجواء الإيرانية وهبوطها اضطراريا في قاعدة بالمنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.