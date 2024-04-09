صحة بورسعيد ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر

وجه الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، برفع درجة الاستعداد في مديرية الصحة ببورسعيد، استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم ومشتقاته بجميع الفصائل ببنك الدم الإقليمي بالمحافظة، وأكد ضرورة تكثيف تواجد كل التخصصات الطبية وخاصة فرق الطوارئ وفرق التمريض طوال أيام عيد الفطر المبارك، لاستقبال والتعامل مع أى حالات مرضية طارئة.

وأكد استمرار انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الطوارئ بكل المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

كما أكد استمرار العمل في قطاعات الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي والطوارئ والصيدلة، وتشكيل فرق للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، للتأكد من انتظام سير العمل وكذلك تكثيف عمل الفرق الوقائية ومراقبة الأغذية فى الأسواق وخاصة خلال فترة الاحتفالات.