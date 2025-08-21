صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 62 ألفا و192 شهيدا 

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بالقطاع إلى 62 ألفا و192 شهيدا و157 ألفا و114 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 70 شهيدا، و356 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبشأن الضحايا من منتظري المساعدات، أضافت: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 18 شهيدًا و117 إصابة".

وبينت أنه بذلك "يرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و36 شهيدًا وأكثر من 15 ألفا و64 إصابة".

وعن ضحايا التجويع الإسرائيلي المتعمد، أفادت الوزارة أن "مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 271 حالة وفاة، من ضمنهم 112 طفلا".

وبهذه الإحصائيات، "بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10 آلاف و646 شهيدًا، و45 ألفا و73 إصابة" وفق المصدر ذاته.

كما "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 62 ألفا و192 شهيدًا و 157 ألفا و114 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023"، بحسب الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.