نيجيريا تتخذ خطوات جديدة لدعم العملة المحلية أمام الدولار

كشفت نيجيريا عن مجموعة إجراءات جديدة لدعم العملة المحلية النايرا وهو ما يمكن أن يساعد في استمرار ارتفاعها.

وعرض البنك المركزي النيجيري اليوم الاثنين بيع الدولارات إلى شركات الصرافة في البلاد باعلى سعر وصل إليه منذ خفض قيمة النايرا في بداية العام الحالي. وأضاف أنه سيحظر استخدام الدولارات كضمان للحصول على قروض بالعملة المحلية، باستثناء السندات الدولية التي تصدرها الحكومة وضمانات البنوك الأجنبية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصعب عرابي المحلل الاقتصادي في آي.سي جروب القول إن أصحاب الودائع الدولارية الذين يحتاجون للنايرا سيضطرون لبيع دولاراتهم،و سيؤدي هذا إلى تحسين مستوى السيولة النقدية في السوق وضمان تداول النايرا بالسعر المناسب، على أساس الحالة الحقيقية للعرض والطلب".

يذكر أنه يجري اليوم تداول النايرا في السوق غير الرسمية بنحو 1240 نايرا لكل دولار، مقابل 1248 نايرا لكل دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بحسب أبو بكر محمد الرئيس التنفيذي لشركة فوروارد ماركتنيج بيرو دو تشينج ليمتد المعنية بمتابعة بيانات سوق الصرف.

وتحاول نيجيريا توحيد سعر صرف العملة المحلية في السوقين الرسمية وغير الرسمية منذ منتصف العام الماضي كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية قوية تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الشهر الماضي أعلن البنك المركزي النيجيري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال أسابيع، في إطار تكثيف جهوده لكبح جماح التضخم والمحافظة على تعافي العملة المحلية المتدهورة.

وقرر محافظ البنك المركزي أولاييمي كاردوسو وزملاؤه زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 75ر22% إلى 75ر24% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 24% فقط.

وقال محافظ البنك للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا إن تفكير اللجنة "ركز على الضغوط التضخمية الحالية وتوقعات التضخم بالإضافة إلى ضمان استقرار أسعار الصرف".

وأضاف أن صناع السياسة النقدية في البنك "ملتزمون بمهمة استقرار الأسعار، ويحتاجون إلى السيطرة على التضخم من أجل ضمان استعادة القوة الشرائية لعامة النيجيريين".

كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 27 شباط/فبراير الماضي. ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1325 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في أيار/مايو 2022 لكبح ضغوط التضخم الذي وصل إلى 7ر31% في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 28 عاما.