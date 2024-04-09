إصابة شاب خلال هجوم بسكين على متن قطار في ألمانيا

تعرض شاب /20 عاما/ لهجوم بسكين وأصيب بجروح خطيرة على متن قطار يسافر في منطقة راينلاند بألمانيا صباح يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة إن إصابات الشاب لم تكن تهدد حياته.

ويُقال إن الضحية دخل في جدال مع رجل/ 35 عاما/ أثناء سفره على متن القطار بين مدينة كوبلينز والبلدة الصغيرة لاهنشتاين التي تقع على بعد 6 كيلومترات جنوبا على طول نهر الراين. وأدى الخلاف إلى هجوم بالسكين.

وتم القبض على المهاجم المشتبه به.

ونُقل الضحية إلى مستشفى في كوبلينز. وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك خطر على المارة.

وتسبب الحادث في تأخير حركة القطارات، بحسب الشرطة.