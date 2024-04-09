إقامة عرض حازم حاسم جدا في ثاني أيام عيد الفطر بالإسكندرية

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "حازم حاسم جدا"، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وذلك اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يرفع الستار في تمام الثامنة مساء.

عرض "حازم حاسم جدا" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة الفنان محمد مرسي، وتأليف الكاتب وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي.

ويأتي العرض ضمن 9 عروض مسرحية تقدمها الفرق الفنية بالبيت الفني للمسرح، اعتبارا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والإسكندرية.

ويشارك في بطولة العرض عمرو عبّد العزيز، وحسن عبد الفتاح، وعلاء عوض، وإسلام عبد الشفيع، وإيهاب يونس، ورضوى حسن، ومحمد فاروق، وآثار وحيد، وسارة المزين، وسلمى الجيادي، ومسعد سالم، وممدوح حنفي، ومحمد هلالي، ومجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية.

وموسيقى وألحان محمد مصطفى، وأشعار د. محمد مخيمر، وصمم الديكور والملابس محمد هاشم، والاستعراضات محمد ميزو، وإضاءة محمد المأموني، ومادة فيلمية هشام زيتون.