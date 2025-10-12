قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحول من منبوذ ومحظور عليه دخول الولايات المتحدة قبل 7 أكتوبر 2023 إلى بطل ونقطة جذب في السياسة الأمريكية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، أن هناك حالة من الاندماج العاطفي والعائلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل غير مسبوق في تاريخ العلاقات بينهما.

وتابع: «نتنياهو يشكر ربه على السابع من أكتوبر الذي خلّص رقبته من المشنقة السياسية الحتمية»، مشيرًا إلى أن هناك احتفاء أمريكيًّا بالجيش الإسرائيلي وهو ما تجلى في تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب في تل أبيب.

في شأن آخر، أكد متحدث فتح أن دور السلطة الفلسطينية غير قابل للإلغاء رغم محاولات إسرائيل تهميش هذا الدور، موضحًا أن إسرائيل تتمنع بشدة في الموافقة على دور فاعل للسلطة الفلسطينية.

ونوه بأن هذا الدور غير قابل للإلغاء على الأرض، موضحًا أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق لإشراك الأمن الفلسطيني في تدابير اليوم الأول في غزة (بعد الحرب).

وأفاد بأن هناك خمسة آلاف عنصر أمن فلسطيني يتدربون في مصر والأردن وسيكون لهم مهم في الفترة المقبلة، بما في ذلك في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد أن هذه العناصر جاهزة لتبدأ عملها تحت قانون دولة فلسطين الذي سيسري في اليوم الأول لتطبيق وقف إطلاق النار وبدء دخول قوات دولية بقرار من مجلس الأمن.



