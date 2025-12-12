بوتين: البحث عن حلول للمشكلات الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار آراء جميع البلدان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن البحث عن حلول للمشكلات على الساحة الدولية، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مواقف ووجهات نظر جميع البلدان.

وأضاف بوتين، في كلمته أمام المنتدى المخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، واليوم الدولي للحياد، والذكرى الثلاثين لحياد تركمانستان الدائم: "أودّ أن أشير إلى أن عام 2025، الذي أعلنته الأمم المتحدة عام السلام والثقة، يصادف أيضا ذكرى تأسيس الأمم المتحدة نفسها فبعد ثمانين عاماً على إنشائها، ولا تزال تؤدي المهمة الموكلة إليها باستحقاق، وهي في الواقع آلية فريدة، وغالبًا ما تكون الآلية الوحيدة التي تسمح بضمان التوازن الدولي للمصالح"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع بوتين: "والأهم من ذلك، أنها تسهم في إيجاد حلول متفق عليها للمشاكل المعقدة، مع مراعاة مواقف وآراء جميع الدول، ونحن على يقين بأنه انطلاقا من هذا المنطق، القائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يمكن بل ويجب بناء علاقات نزيهة ومنفتحة ومتبادلة المنفعة بين الدول في العصر الجديد لعالم متعدد الأقطاب".

وهنأ الرئيس الروسي، نظيره التركماني سردار بردي محمدوف، بمناسبة الذكرى الثلاثين للاعتراف الدولي بحياد بلاده الدائم، مشيرًا إلى أن موسكو تولي أهمية بالغة لشراكتها الاستراتيجية مع عشق آباد.