رئيس وزراء لبنان يطلب من الخارجية تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن

طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، اليوم الأحد، من وزير الخارجية السفير يوسف رجي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن سلّام، اتصل هاتفيًا بوزير الخارجية وطلب منه تقديم شكوى بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701، ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في نوفمبر الماضي.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس 12 غارة جوية استهدفت محيط أوتوستراد مصيلح النجارية والوادي المحاذي له، ملحقة دمارًا هائلًا في المنطقة.

وأدت الغارات إلى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، بينها أكثر من 100 آلية «بوب كات»، صغيرة الحجم، والمعارض التي تعرضت للتدمير الكامل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيين.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «هاجم بنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة جنوب لبنان، وفككها، حيث كانت هناك آليات هندسية تُستخدم لإعادة بناء البنية التحتية الإرهابية في المنطقة التي كانت تتواجد فيها».

وبعد الظهر، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة قلاويه قضاء بنت جبيل، متسببة بسقوط قتيل.