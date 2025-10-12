ضبط المتهمة بقتل زوجها وحرقه خلال نومه في الشرقية

تباشر النيابة العامة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تحقيقاتها مع ربة منزل؛ لاتهامها بقتل زوجها وإشعال النيران فيه خلال نومه، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما وتعمده التعدي عليها بالضرب لأكثر من مرة بقرية بحر البقر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على فرج، 63 عاما، مقيم بقرية بحر البقر بمركز الحسينية، جثة هامدة ومضرم فيه النيران داخل مسكنه.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، والتي قتلت زوجها وأشعلت النيران فيه خلال نومه، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما وتعمده التعدي عليها بالضرب لأكثر من مرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.