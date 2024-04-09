قيادي بالقسام: عملية الإعداد لكمين الزنة استغرقت 50 يوما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنه تم الإعداد والتجهيز لكمين الزنة في خانس يونس طوال ٥٠ يوما.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة، أنه لوفقا معلومات استخبارية ورصد مكثف تم تحديد مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين.

وسبق أن بثت قناة الجزيرة، مشاهد لاستهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، جنودا وآليات إسرائيلية من المسافة صفر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار".

وجرى هذا الاستهداف ضمن معارك يوم السبت الماضي، في منطقة الزنّة شرق مدينة خان يونس، والتي كبّدت الاحتلال خسائر ضخمة.

وأظهرت اللقطات، لحظات الإعداد لتنفيذ العملية وإعداد الكمين لقوات الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقنصهم عدد منهم، كما سُمع صوت صراخ الجنود.

كما بينت المشاهد هروب عدد من قوات الاحتلال إلى أحد المنازل المفخخة، وتفجيره به، وأظهرت كذلك عملية إجلاء الجنود القتلى، وسحب الآليات المُدمرة.