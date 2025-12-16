قاذفات استراتيجية روسية تحلق فوق البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قاذفات استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" تابعة لها، نفذت طلعات جوية فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان، إن القاذفات التابعة لقواتها الجوية نفذت طلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود.

وأضاف البيان أن مقاتلات من طرازي "سو-35 إس" و"سو -27" رافقت القاذفات في طلعتها التي استمرت أكثر من 5 ساعات.

وذكرت الوزارة أن طواقمها تنفذ بانتظام رحلات فوق المياه المحايدة للبحر المتجمد الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والمحيط الهادئ، وبحر البلطيق، والبحر الأسود.

وأكد البيان أن جميع طلعات طائرات القوات الروسية تجري مع الالتزام الصارم بقواعد الملاحة الدولية.

جدير بالذكر أن روسيا تشن هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.