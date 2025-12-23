محكمة كورية جنوبية تنظر في تمديد حبس الرئيس السابق اليوم

من المقرر أن تنظر محكمة اليوم الثلاثاء في ما إذا كانت ستمدد حبس الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المقرر أن تعقد محكمة سول الجزئية المركزية جلسة الساعة الثانية ونصف بالتوقيت المحلي لتحديد ما إذا كان يتعين الاستمرار في احتجاز سوك يول لاتهامه بمساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة على خلفية ما يتردد عن ارساله لطائرة مسيرة في كوريا الشمالية في أكتوبر العام الماضي.

يشار إلى أنه من المقرر الإفراج عن يون، المحتجز منذ يوليو الماضي لاتهامه بعرقلة العدالة بعدما منع المحققين من اعتقاله في يناير الماضي، بعد انتهاء فترة احتجازه لمدة ستة أشهر في 18 يناير.

وطالب فريق المستشار الخاص تشو إيون سوك تمديد اعتقاله الشهر الماضي، بالإضافة إلى توجيه تهم إضافية له تتعلق بعملية الطائرة المسيرة، حيث قال الفريق إنها كانت تهدف لدفع كوريا الشمالية للرد، واستخدام ذلك كذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر العام الماضي.

وفي حال تمديد احتجاز يون، فإنه سوف يتم حبسه لستة أشهر أخرى.

ومن المقرر إصدار حكم على يون بشأن تهمة عرقلة العدالة في 16 يناير المقبل.