إصابة 25 شخصا باشتباه تسمم غذائي في حفل حنة بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، 25 شخصا مصابين باشتباه تسمم غذائي؛ إثر تناولهم وجبات في حفل حنة بمدينة بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 25 شخصا، مصابين باشتباه في تسمم غذائي؛ حيث ظهرت عليهم أعراض قيء وإسهال عقب تعرضهم لإعياء مفاجئ.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن المصابين شعروا بالأعراض عقب تناولهم وجبات في حفل حنة بمدينة بلبيس، وأن الوجبات كانت مُعدة في أحد المطاعم بمدينة بلبيس، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة حالة المصابين الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على سبب الإصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.