الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت في كأس الرابطة

تعادل فريق الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، مع مودرن سبورت دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار شوطي اللقاء، بعدما غابت الفاعلية الهجومية، لينتهي اللقاء بدون أهداف ويكتفي كل طرف بالحصول على نقطة واحدة.

وأهدر الإسماعيلي فرصة تحقيق الفوز رغم النقص العددي في صفوف مودرن سبورت، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة، عقب طرد لاعبه محمد صبري بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي الدراويش.

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 4 نقاط من أربع مباريات، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما وصل رصيد مودرن سبورت إلى نقطتين من ثلاث مباريات، في المركز السادس وقبل الأخير.