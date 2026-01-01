قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجريات العملية الانتخابية لجولة الإعادة خارج مصر تجرى في 139 مقرًا، موضحا أن الاقتراع انتهى في 31 مقرًا وبدأ الفرز فيها، بينما تستمر عملية التصويت في 108 مقرات أخرى.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن آخر مقر سينتهي من أعمال التصويت والبدء في الفرز، لوس أنجلوس في تمام الساعة السابعة من صباح يوم 2 يناير 2026 بتوقيت القاهرة، موجها الشكر للدكتور بدر عبد العاطي لوزير الخارجية والهجرة وجميع أعضاء البعثات الدبلوماسية على جهودهم في إدارة العملية الانتخابية، التي تؤكد قوة الدولة المصرية في تنفيذ استحقاقاتها الدستورية في الداخل والخارج.

وعلى صعيد جولة الإعادة في الداخل، أوضح أنها ستبدأ أيام 3 و4 يناير، وتجرى في 2230 لجنة فرعية بعشر محافظات، وتشمل 27 دائرة انتخابية يتنافس فيها 98 مرشحا على 49 مقعدًا، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 14.897.356 ناخبا.

وأضاف أن الدوائر التي تجرى بها الإعادة، محافظة الجيزة 6 دوائر انتخابية بإجمالي 497 لجنة فرعية و4.254.051 ناخبا، والفيوم دائرة واحدة بـ 93 لجنة و667.149 ناخبا، والمنيا 5 دوائر بـ 489 لجنة و3.060.503 ناخبين، وأسيوط 3 دوائر بـ 353 لجنة فرعية و2.268.987 ناخبا، والوادي الجديد بـ 37 لجنة فرعية و111.789ناخبا، وسوهاج دائرة واحدة بـ 55 لجنة و354.472 ناخبا، والأقصر دائرتان بـ 102 لجنة و560.590 ناخبا، وأسوان 3 دوائر بـ 152 لجنة و840.731 ناخبا، والإسكندرية دائرة بـ 152 لجنة و1.263.674 ناخبا، والبحيرة 4 دوائر بـ 300 لجنة و1.515.410 ناخبين.

واختتم موجها الدعوة للمواطنين للمشاركة، قائلا: «أدرك جيدًا أن مشاغل الحياة وتفاصيلها وتعقيداتها قد تطغى لدى الكثيرين على مبدأ المشاركة، هذا الشعور الطبيعي نشهده في مختلف انتخابات دول العالم، لذا أدعوكم جميعًا للمشاركة في الانتخابات لكي تترسخ بداخلنا وبداخل أجيال الشباب قيم الديمقراطية الحقيقية القائمة على حرية إبداء الرأي وقبول الرأي الآخر، والتنافس الشريف من أجل المصلحة العامة».