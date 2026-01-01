أزمات الزمالك تهدد رحيل اللاعبين في يناير

يواصل نادي الزمالك مراجعة ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجديد الدماء، من خلال التخلي عن بعض العناصر التي لم تنجح في فرض نفسها فنيًا خلال الموسم الجاري.

وتضم القائمة الأولية للاعبين المرشحين لمغادرة القلعة البيضاء عددًا من الأسماء، أبرزهم أحمد عبد الرحيم «إيشو»، أحمد حمدي، بارون أوشينج، أحمد حسام، محمود جهاد، وسيف فاروق جعفر، حيث تدرس الإدارة بالتنسيق مع الجهاز الفني أنسب السيناريوهات لكل لاعب، سواء بالإعارة أو الرحيل النهائي.

وفي هذا السياق، يدرس أحمد حمدي خياره بالرحيل عن الزمالك، في ظل شعوره بعدم الرضا نتيجة استبعاده المتكرر من المباريات، بعد خلافه مع أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني السابق للفريق، اللاعب أبلغ مسؤولي النادي برغبته في معرفة موقفه بشكل واضح، سواء بالحصول على فرصة للمشاركة أو السماح له بخوض تجربة جديدة خلال الميركاتو الشتوي، خاصة أنه يرى التزامه الكامل في التدريبات.

كما ينتظر أحمد عبد الرحيم «إيشو» قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله مع الزمالك، حيث طلب تحديد موقفه النهائي، في ظل اقتراب نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ورغبته في اللعب بشكل منتظم للحفاظ على جاهزيته الفنية، سواء من خلال الإعارة أو الرحيل حال وصول عروض مناسبة.

وفي الوقت نفسه، تدرس إدارة الزمالك مصير كل من أحمد حسام، محمود جهاد، وسيف فاروق جعفر، بعدما رأت أن مردودهم الفني لم يرتقِ لتطلعات الفريق، وذلك ضمن التحركات المرتقبة لإعادة تشكيل قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.