أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن قصر تقديم عدد (9) خدمات من خدمات السجل التجارى بشكل حصرى على منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026، وتشمل هذه الخدمات: تحديث بيانات السجل التجارى، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»، والاستعلام عن السجل التجارى، والاستدلال عن القيد بالسجل التجارى، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجارى، وشهادة بيانات سجل تجارى، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجارى بشكل حصري على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتى فى إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية وذلك من خلال التوسع فى إتاحتها رقميا، وزيادة عدد الخدمات الحصرية على المنصة والقنوات الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن منصة مصر الرقمية تشهد نموًا متواصلًا سواء على مستوى عدد الخدمات أو أعداد المستخدمين؛ حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة 210 خدمات، فيما وصل عدد مستخدميها إلى نحو 10.7 مليون مواطن.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى خطة عمل الوزارة، ويحظى باهتمام بالغ من جميع الجهات التابعة، فى إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى، بما يضمن تقديم خدمات حديثة وسريعة، تقلل من الوقت والجهد، وتواكب احتياجات المواطنين والمستثمرين.

وفى هذا السياق، قام جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود كبيرة فى ملف الرقمنة، حيث بدأ العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجارى داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات بشكل مباشر ومنظم لطالبى الخدمة، إلى جانب التوسع فى إتاحة هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وفى إطار التوسع فى رقمنة خدمات السجل التجارى وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إتاحة عدد كبير من خدمات السجل التجارى على منصة «مصر الرقمية»، بما يتيح للتاجر والمواطن الحصول على الخدمة إلكترونيًا.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والتماشى مع استراتيجية الوزارة فى تطبيق التحول الرقمى بكل الملفات، مشيرًا إلى أن تطوير وميكنة خدمات السجل التجارى يتم بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء.

وأوضح الدكتور محمد عوض، أن الخدمات المتاحة حاليا على المنصة 17 خدمة أساسية بخلاف 4 خدمات مساعدة، مشيرًا إلى اقتراب تطبيق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات أخرى سيتم تقديمها حصريًا أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بنهاية شهر يناير الجارى.

وأوضح المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى أن خدمات السجل التجارى على منصة مصر الرقمية تحظى بإقبال المواطنين المستخدمين للمنصة حيث ان متوسط الطلبات اليومية قرابة الـ 5 آلاف للخدمات السجل التجارى فقط.