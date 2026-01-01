لقي شخصان حتفهما في هولندا جراء ألعاب نارية، ووقعت حوادث عنف متفرقة خلال احتفال البلاد بالعام الجديد، بينما احترقت كنيسة تاريخية في قلب أمستردام.

وتحتفل هولندا تقليديا بالعام الجديد بإطلاق الألعاب النارية، مما يتسبب في مئات الإصابات وأضرار بملايين اليورو كل عام، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الشرطة الهولندية أنها ألقت القبض على نحو 250 شخصا ليلة رأس السنة، ونشرت قوات مكافحة الشغب في عدة مدن.

وقالت في بيان، اليوم الخميس: "لقد كان تأثير الألعاب النارية الكثيفة والحرائق المتعمدة ليلة رأس السنة الجديدة في بعض المناطق مدمرا تماما. وتصاعدت وتيرة العنف الموجه ضد خدمات الطوارئ والشرطة مرة أخرى".

وأضافت الشرطة الهولندية، أن حوادث الألعاب النارية أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 38 عاما في آلسمير بالقرب من أمستردام، وصبي من بلدة ناي ميخن في شرق البلاد.

ودمر حريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل كنيسة فونديلكيرك بالقرب من حديقة فوندلبارك المركزية في أمستردام.

وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء في أمستردام إنهما تحققان في الأمر ولم يكن لديهما أي تعليق حتى الآن عن سبب الحريق في الكنيسة التي بنيت عام 1872.