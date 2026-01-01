قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هدايا رأس السنة ليست الهدايا المادية أو المستهلكة، وإنما الهدايا التي يمنحها الله لعباده، الهدايا التي يقدمها القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية قيمة العفو عند المقدرة.

وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، اليوم الخميس، أن الله -سبحانه وتعالى- جعل الصبر شرطًا أساسيًا لنيل الأجر العظيم، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور"، مشيرًا إلى أن هذه المنزلة ليست للجميع، وإنما لمن يملك القدرة الحقيقية على الصبر والتحمل.

ولفت إلى أن الصبر يمكن أن يكون على أذى الناس وظلمهم، وأن العفو لا يعني الضعف أو الاستسلام، بل هو اختيار نابع من القوة، لأن التقييم الحقيقي للإنسان ليس من الناس.

وشدد على أن العفو لا يكون إلا عند القدرة على العقاب، أما الضعيف فلا يُكلَّف بهذا الاختبار، متطرقا إلى قوله تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين" مبينًا أن العفو هنا المتعلق بالزكاة والصدقات، حيث لا تجب الزكاة إلا في المال الفائض عن احتياجات الإنسان الأساسية.

وتابع أن الأمر بالعرف يدخل فيه معنى المسامحة كما يعني المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة، والإعراض عن الجاهلين وعدم الانسياق وراء المحرضين، مردفًا أن الصبر والعفو هما "مهر الجنة".